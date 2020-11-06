У межах Kyiv Smart City Forum 2020 обрали найкраще "цифрове" місто України. Переможцем конкурсу стало Мукачево Закарпатської області. Його визнали лідером надання електронних сервісів в Україні.

Протягом останніх років Мукачево активно реалізовувало новітні електронні технології. Місто отримало нагороди в рейтинговому змаганні з впровадження інноваційних рішень у міську інфраструктуру, повідомляє Урядовий кур’єр.

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На Kyiv Smart City Forum 2020 визначали найкращі міські проєкти, державні та громадські ініціативи. Закарпатське місто стало переможцем у номінаціях "Найкраще мобільне місто" та "Найкраще цифрове місто".

Які сервіси впровадили?

Місто Мукачево відзначилося успішною реалізацією наступних рішень:

система електронного документообігу АСУД "ДОК ПРОФ 3";

охорона здоров’я eHealth;

геоінформаційна система "ArcGIS";

програмне забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку;

муніципальна "Картка мукачівця";

електронні квитки в громадському автотранспорті.