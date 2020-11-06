В рамках Kyiv Smart City Forum 2020 выбрали лучший "цифровой" город Украины. Победитель конкурса – Мукачево Закарпатской области. Его признали лидером предоставления электронных сервисов в Украине.

В течение последних лет город активно реализовывал новейшие электронные технологии и получил награды в рейтинговом соревновании по внедрению инновационных решений в городскую инфраструктуру, сообщает Правительственный курьер.

Важно: Львов одержал победу сразу в трех номинациях на Kyiv Smart City Forum 2020

На Kyiv Smart City Forum 2020 определяли лучшие городские проекты, государственные и общественные инициативы. Закарпатский город стал победителем в номинациях "Лучший мобильный город" и "Лучший цифровой город".

Какие сервисы внедрили?

Город Мукачево отметился успешной реализацией следующих решений:

система электронного документооборота АСУД "ДОК ПРОФ 3";

здравоохранение eHealth;

геоинформационная система "ArcGIS";

программное обеспечение для финансового анализа и бухгалтерского учета;

муниципальная "Карточка мукачевца";

электронные билеты в общественном автотранспорте.

Кроме вышеуказанного, на завершающем этапе находится веб-портал "Smart City".

Добавим, совместно с прaвоохороными оргaнaми город занимается реализацией проекта по видеонаблюдению нa улицах города и сел, чтобы фиксировать правопорядок. На данный момент удалось установить 99 видеокамер. Инновационное решение обеспечивает профилактику преступности и поможет правоохранителям оперативно раскрывать преступления.