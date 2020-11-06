"Лучший цифровой город" Украины: известен победитель
В рамках Kyiv Smart City Forum 2020 выбрали лучший "цифровой" город Украины. Победитель конкурса – Мукачево Закарпатской области. Его признали лидером предоставления электронных сервисов в Украине.
В течение последних лет город активно реализовывал новейшие электронные технологии и получил награды в рейтинговом соревновании по внедрению инновационных решений в городскую инфраструктуру, сообщает Правительственный курьер.
Важно: Львов одержал победу сразу в трех номинациях на Kyiv Smart City Forum 2020
На Kyiv Smart City Forum 2020 определяли лучшие городские проекты, государственные и общественные инициативы. Закарпатский город стал победителем в номинациях "Лучший мобильный город" и "Лучший цифровой город".
Какие сервисы внедрили?
Город Мукачево отметился успешной реализацией следующих решений:
- система электронного документооборота АСУД "ДОК ПРОФ 3";
- здравоохранение eHealth;
- геоинформационная система "ArcGIS";
- программное обеспечение для финансового анализа и бухгалтерского учета;
- муниципальная "Карточка мукачевца";
- электронные билеты в общественном автотранспорте.
Кроме вышеуказанного, на завершающем этапе находится веб-портал "Smart City".
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