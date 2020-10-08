Сьогодні, 8 жовтня, у Києві відбулася одна з головних подій Східної Європи – Kyiv Smart City Forum. Загалом у конкурсі взяли участь понад 100 міст України, а переможців визначали у двох категоріях: міста до та понад 100 тисяч населення.

Львів представив свої проєкти в галузі застосування інноваційних технологій та отримав перемогу у номінаціях: "Найкраще мобільне місто", "Найкраще екологічне місто" та "Найкраще архітектурне місто", повідомляє Львівська міська рада.

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Kyiv Smart City Forum Це відкрита платформа для дискусій про майбутнє. Подія, що присвячена популяризації smart city-технологій та впровадженню інноваційних рішень у містах.

Організатори визначали найкращих за наступними критеріями:

"Найкраще мобільне місто" – громадський транспорт, перевезення, короткострокова оренда автомобілів, розвиток електро- та велоінфраструктури міста; "Найкраще екологічне місто" – впровадження прогресивних екологічних технологій, розумний підхід до переробки відходів; "Найкраще архітектурне місто" – впровадження розумних систем в архітектурі та містобудуванні.

Додамо, нагороду у номінації "Краще цифрове місто" за впровадження прогресивних цифрових технологій отримав Харків.

На форумі виступили спікери з найбільш високотехнологічних країн світу: Англії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Сінгапуру і США. Світові експерти розповіли, як прокачати наявні навички, підвищити продуктивність праці та дізнатися про нові світові тренди.