Львів здобув перемогу одразу в трьох номінаціях на Kyiv Smart City Forum 2020
Сьогодні, 8 жовтня, у Києві відбулася одна з головних подій Східної Європи – Kyiv Smart City Forum. Загалом у конкурсі взяли участь понад 100 міст України, а переможців визначали у двох категоріях: міста до та понад 100 тисяч населення.
Львів представив свої проєкти в галузі застосування інноваційних технологій та отримав перемогу у номінаціях: "Найкраще мобільне місто", "Найкраще екологічне місто" та "Найкраще архітектурне місто", повідомляє Львівська міська рада.
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Kyiv Smart City ForumЦе відкрита платформа для дискусій про майбутнє. Подія, що присвячена популяризації smart city-технологій та впровадженню інноваційних рішень у містах.
Організатори визначали найкращих за наступними критеріями:
- "Найкраще мобільне місто" – громадський транспорт, перевезення, короткострокова оренда автомобілів, розвиток електро- та велоінфраструктури міста;
- "Найкраще екологічне місто" – впровадження прогресивних екологічних технологій, розумний підхід до переробки відходів;
- "Найкраще архітектурне місто" – впровадження розумних систем в архітектурі та містобудуванні.
Додамо, нагороду у номінації "Краще цифрове місто" за впровадження прогресивних цифрових технологій отримав Харків.