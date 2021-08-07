Інтерсіті "Черкаси – Київ": в Україні електрифікують чергову ділянку
Джерело:пресслужба Черкаської ОДА
В Україні з'явиться новий напрям Інтерсіті, а саме – "Київ – Черкаси". Сьогодні розпочалися роботи з модернізації та електрифікації ділянки Черкаси – станція імені Тараса Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Так, з Черкас до Києва прямуватимуть швидкісні електропоїзди. Тривалість поїздки – 2 години 30 хвилин.
Цікаво У Києві запустили спільний рух транспорту та велосипедів на ще одній вулиці
Деталі
Основна проблема полягала в тому, що до сьогодні Черкаси були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.
Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині,
– відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У довгостроковій перспективі це забезпечить:
- серйозний економічний ефект;
- комфорт та швидкість перевезень;
- великий пасажиропотік;
- розвиток туризму.
Новітні потяги відправлятимуться з Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли та Кам’янки до Черкас. Наступний крок – електрифікація залізниці від Черкас до станції Гребінка.
"Для Черкас починається нова ера транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами. Сьогодні ми дали величезний імпульс для розвитку регіону в довгостроковому періоді. І це завдяки програмі Президента України "Велике будівництво", – підкреслив очільник Черкащини Олександр Скічко.