Інтерсіті "Черкаси – Київ": в Україні електрифікують чергову ділянку

В Україні з'явиться новий напрям Інтерсіті, а саме – "Київ – Черкаси". Сьогодні розпочалися роботи з модернізації та електрифікації ділянки Черкаси – станція імені Тараса Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Так, з Черкас до Києва прямуватимуть швидкісні електропоїзди. Тривалість поїздки – 2 години 30 хвилин.

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Основна проблема полягала в тому, що до сьогодні Черкаси були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині,

– відзначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У довгостроковій перспективі це забезпечить:

серйозний економічний ефект;

комфорт та швидкість перевезень;

великий пасажиропотік;

розвиток туризму.

Завдяки запуску Інтерсіті жителі області, які працюють у Києві й приїздять додому на вихідних, отримають нове якісне приміське сполучення.

Новітні потяги відправлятимуться з Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли та Кам’янки до Черкас. Наступний крок – електрифікація залізниці від Черкас до станції Гребінка.

"Для Черкас починається нова ера транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами. Сьогодні ми дали величезний імпульс для розвитку регіону в довгостроковому періоді. І це завдяки програмі Президента України "Велике будівництво", – підкреслив очільник Черкащини Олександр Скічко.