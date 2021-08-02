Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной. На очереди – запуск очередных участков по городу.
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Следующий шаг
Отмечается, что вскоре совместное движение будет введено еще на одном участке – улице Неманской в Печерском районе. Ее присоединят к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов – там также разрешено движение велосипедов.
Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим, но не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах,
– отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
Кроме того, за соблюдением правил парковки ежедневно следят инспекторы. Они составляют постановления в случае нарушений, а также – эвакуируют автомобиль на штрафплощадку, если он препятствует движению транспортных средств и/или пешеходов.