Так, з Черкас до Києва прямуватимуть швидкісні електропоїзди. Тривалість поїздки – 2 години 30 хвилин.

​Цікаво В Киеве запустили совместное движение транспорта и велосипедов на еще одной улице

Деталі

Основна проблема полягала в тому, що до сьогодні Черкаси були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині, – відначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У довгостроковій перспективі це забезпечить:

серйозний економічний ефект;

комфорт та швидкість перевезень;

великий пасажиропотік;

розвиток туризму.

Завдяки запуску Інтерсіті жителі області, які працюють у Києві й приїздять додому на вихідних, отримають нове якісне приміське сполучення.

Новітні потяги відправлятимуться з: Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли, Кам’янки до Черкас.

Наступний крок електрифікація залізниці від Черкас до станції Гребінка.

"Для Черкас починається нова ера транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами. Сьогодні ми дали величезний імпульс для розвитку регіону в довгостроковому періоді. І це завдяки програмі Президента України "Велике будівництво", –підкреслив очільник Черкащини Олександр Скічко.