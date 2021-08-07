Так, из Черкасс в Киев будут следовать скоростные электропоезда. Продолжительность поездки – 2 часа 30 минут.
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Детали
Основная проблема заключалась в том, что до сих пор Черкассы были лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины.
Начиная электрификацию, мы закладываем первый кирпич в развитие современного железнодорожного сообщения на Черкасщине,
– отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В долгосрочной перспективе это обеспечит:
- серьезный экономический эффект;
- комфорт и скорость перевозок;
- большой пассажиропоток;
- развитие туризма.
Новые поезда будут отправляться с Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы и Каменки в Черкассы. Следующий шаг – электрификация железной дороги от Черкасс до станции Гребенка.
"Для Черкасс начинается новая эра транспортного сообщения со столицей и другими регионами. Сегодня мы дали огромный импульс для развития региона в долгосрочном периоде. И это благодаря программе Президента Украины "Большая стройка", – подчеркнул глава Черкасской Александр Скичко.