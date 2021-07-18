В Україні два підприємства модернізують літаки "Руслан": сума угод

18 липня 2021 , 19:41
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ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпром", замовило модернізацію двигунів для літаків Ан-124 "Руслан" на загальну суму 14 мільйонів доларів. Ремонт проведуть підприємства "Мотор Січ" та "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені Академіка О.Г.Івченко.

Послуги закупили за процедурою звітування, адже виконавці – технічні монополісти.

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Деталі

За капітальний ремонт і модернізацію трьох авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів Д-18Т серії 3 відповідатиме АТ "Мотор Січ". Ремонтні роботи коштуватимуть по 8 400 000 доларів. Своєю чергою, "Прогрес" виконає модернізацію двох двигунів на суму за 5 600 000 мільйонів доларів.

Про угоди

  • передбачають аванс, який становить 50%;
  • гарантійне напрацювання – 100 годин або 22 польотних цикли;
  • гарантійний термін служби становитиме 7 років, а термін служби – 21 рік із дати з дати приймання дослідного двигуна після ремонту.

 

Автор: Катерина Сердюк