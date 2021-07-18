В Україні два підприємства модернізують літаки "Руслан": сума угод

19:41

ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпром", замовило модернізацію двигунів для літаків Ан-124 "Руслан" на загальну суму 14 мільйонів доларів. Ремонт проведуть підприємства "Мотор Січ" та "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені Академіка О.Г.Івченко.