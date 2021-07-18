Услуги закупили по процедуре отчетности, ведь исполнители – технические монополисты.
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Детали
За капитальный ремонт и модернизацию трех авиационных турбореактивных двухконтурных двигателей Д-18Т серии 3 будет отвечать АО "Мотор Сич". Ремонтные работы будут стоить по 8 400 000 долларов. В свою очередь, "Прогресс" выполнит модернизацию двух двигателей на сумму по 5 600 000 миллионов долларов.
О сделках
- предусматривают аванс, который составляет 50%;
- гарантийные наработки – 100 часов или 22 полетных циклов;
- гарантийный срок службы составит 7 лет, а срок службы – 21 год с даты с даты приема опытного двигателя после ремонта.