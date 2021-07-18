Послуги закупили за процедурою звітування, адже виконавці – технічні монополісти.

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За капітальний ремонт і модернізацію трьох авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів Д-18Т серії 3 відповідатиме АТ "Мотор Січ". Ремонтні роботи коштуватимуть по 8 400 000 доларів. Своєю чергою, "Прогрес" виконає модернізацію двох двигунів на суму за 5 600 000 мільйонів доларів.

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