Послуги закупили за процедурою звітування, адже виконавці – технічні монополісти.
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Деталі
За капітальний ремонт і модернізацію трьох авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів Д-18Т серії 3 відповідатиме АТ "Мотор Січ". Ремонтні роботи коштуватимуть по 8 400 000 доларів. Своєю чергою, "Прогрес" виконає модернізацію двох двигунів на суму за 5 600 000 мільйонів доларів.
Про угоди
- передбачають аванс, який становить 50%;
- гарантійне напрацювання – 100 годин або 22 польотних цикли;
- гарантійний термін служби становитиме 7 років, а термін служби – 21 рік із дати з дати приймання дослідного двигуна після ремонту.