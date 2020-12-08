Український вчений Олег Лущак виявив, що карпатська родіола рожева може покращувати навчання та пам'ять. Його відкриття підтвердили відповідним патентом.

Над дослідженням прикарпатець почав працювати ще у 2008 році. Аби перевірити свої здогадки, наступного року він, вигравши грант, поїхав на кафедру нейробіології університету міста Вюрцбург, пише "Бліц-Інфо".

Зверніть увагу Пастка для кровопивців: українці розробили технологію проти комарів – фото, як працює

За словами Лущака, перші експерименти у Німеччині підтвердили його припущення. З'ясувалося, що при додаванні порошку родіоли рожевої до харчового раціону личинок дрозофіли їх здатність навчатися покращується.

Після цього науковець вивчив та проаналізував схожі властивості родіоли різного походження. Найбільш ефективною виявилася рослина з карпатського регіону.

"Стало цікаво – чи можна знайти одну молекулу, яка би покращувала навчання і пам'ять? Це потребувало неабияких методів аналізу та грошей. Ба більше, шанси знайти цю молекулу були мізерними", – зауважив українець .

Проте, залучивши декілька аналітичних лабораторій, нам таки вдалося її віднайти. А також – показати ефективність штучно синтезованої молекули,

– додав Лущак.

Після цього з'явилася можливості подати патентну заявку про молекулу для покращення розумових здібностій. Спочатку вдалося отримати німецький патент, а згодом – американський.

З якими труднощами зіштовхнувся українець

Дослідження вченому довелося проводити не в Україні, а за кордоном. Крім цього, вчений не мав можливості профінансувати своїх 5% заявки, а також підготовку усіх потрібних документів.

Через це довелося віддати 66% патенту німецькому інституту Лейбніца. "А отже був реальний шанс мати повністю український патент і за відкриття, які до нього призвели, мати дещо більше ніж 1,33%", – зазначив Лущак.

Попри це, він з командою продовжує свою роботу над дослідженнями та сподівається на адекватну підтримку таких проєктів у майбутньому і в Україні.