Украинский ученый Олег Лущак обнаружил, что карпатская родиола розовая может улучшать обучение и память. Его открытие подтвердили соответствующим патентом.

Над исследованием прикарпатец начал работать еще в 2008 году. Чтобы проверить свои догадки, в следующем году он, выиграв грант, поехал на кафедру нейробиологии университета города Вюрцбург, пишет "Блиц-Инфо".

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По словам Лущака, первые эксперименты в Германии подтвердили его предположения. Выяснилось, что при добавлении порошка родиолы розовой в пищевой рацион личинок дрозофилы их способность учиться улучшается.

После этого ученый изучил и проанализировал схожие свойства родиолы различного происхождения. Наиболее эффективной оказалась растение из карпатского региона.

"Стало интересно – можно найти одну молекулу, которая бы улучшала обучение и память? Это требовало незаурядных методов анализа и денег. Более того, шансы найти эту молекулу были мизерными", – отметил украинец.

Однако, привлекая несколько аналитических лабораторий, нам удалось ее найти. А также – показать эффективность искусственно синтезированной молекулы,

– добавил Лущак.

После этого появилась возможность подать патентную заявку о молекуле для улучшения умственных способностей. Сначала удалось получить немецкий патент, а впоследствии – американский.

С какими трудностями столкнулся украинец

Исследование ученому пришлось проводить не в Украине, а за рубежом. Кроме этого, ученый не имел возможности профинансировать своих 5% заявки, а также подготовку всех необходимых документов.

Из-за этого пришлось отдать 66% патента немецком института Лейбница. "А значит был реальный шанс иметь полностью украинский патент и за открытия, которые к нему привели, иметь немногим более 1,33%", – отметил Лущак.

Несмотря на это, он с командой продолжает свою работу над исследованиями и надеется на адекватную поддержку таких проектов в будущем и в Украине.