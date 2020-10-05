Родина з Брюсселя вирішила переробляти непотрібні пластикові кришки на витвори мистецтва. З нього вони створюють тарілки, люстри і навіть картини для дому.

Матільда та її батько П'єр збирають матеріал для своїх робіт у сусідів та у найближчих центрах з обробки сортованого сміття, повідомляє BX1.

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Потім вони відмивають кришки та плавлять їх у власній пічці в майстерні П'єра. За допомогою пресів та інших пристроїв формують з розплавленого пластика різні предмети.

Чому саме кришки? Тому що вони маленькі, їх просто зберігати, вони різного кольору, відтак у нас є майже необмежений вибір кольорів. Це дуже допомагає в творчості, це просто чудово,

– наголосила Матильда Рулан, засновниця компанії Plastic Factory.

"Крім того, це – безпечний пластик, тому що його використовують для продуктів харчування. Відтак, він не токсичний і його просто перетворювати на предмети щоденного вжитку", – пояснила вона.

Батько з донькою заснували компанію Plastic Factory: відео BX1

Оскільки П'єр – архитектор, а Матільда – дизайнер, вони разом розробляють дизайн своїх майбутніх творів. За їхніми словами, працювати з розтопленим пластиком надзвичайно легко. До того ж, такий матеріал дозволяє робити предмети дуже цікавих форм і розмірів.

Як виглядають роботи П'єра та Матильди

Зауважимо: за тарілку, виготовлену компанією Plastic Factory, доведеться заплатити від 18 до 30 євро. А от, наприклад, за люстру – від 170 до 200 євро.

Вироби родини Рулан користуються широкою популярністю серед місцевих мешканців. Адже вони не лише красиві, але й дають "друге життя" непотрібному пластику.