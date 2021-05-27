Українець виготовляє папір з опалого листя: шкільна ідея стала успішним стартапом

27 травня 2021 , 09:44
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Джерело:

RE-leaf PAPER

Українець Валентин Фречка розробив технологію, яка передбачає виготовлення паперу з опалого листя. Його стартап отримав назву RE-leaf PAPER.

Винахідник успішно протестував технологію на спеціальному обладнанні ще у 2019 році. Відтоді він працював над тим, аби збільшити масштаби роботи.

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У RE-leaf PAPER пояснили, що українська паперова промисловість працює лише на імпортному волокні та макулатурі, тобто первинного волокна ніхто не виробляє.

  • Саме тому молодому стартапу довелося створити своє пілотне обладнання. 

Хлопцю знадобилося декілька місяців, аби запустити виробництво першої промислової партії екологічного паперу. Втім, ідея виникла значно раніше.

Як виготовляють екологічний папір: дивіться відео RE-leaf PAPER

 

З чого все починалося

У шкільному віці Фречка навчався у Малій Академії наук. Разом зі своїм викладачем він створив технологію з отримання целюлози з опалого листя.

Зверніть увагу! Хлопець прагнув зменшити вплив виробництва паперу на довкілля. Перші експерименти були невдалими, але подальші старання увінчалися успіхом. 

У 2017 році Фречка представив відповідний дослідницький проєкт на низці екологічних конкурсів різного рівня. Тоді він навчався у 10 класі.

Серед здобутків українця – перемога на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, "золото" на Олімпіаді геніїв у США. Він також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

Подальші плани українця

Крафт-папір із щільностями 80 та 90 грамів на метр квадратний є придатним для пакування, виробництва пакетів. Він володіє усіма необхідними фізико-механічними характеристиками.

Наше життя вже ніколи не буде таким як колись, технології не стоять на місці, а світ постійно змінюється, змінюємося і ми,
– наголосили у компанії.

У травні 2021 року Фречка поставив перед собою нову амбітну мету. Тепер він прагне, аби RE-leaf PAPER виготовляла 5 тонн паперової продукції щомісяця.

"Apple заснували в американському гаражі. Nike запустився у батьківській пральні. Disney – у підвалі приватного будинку. У цьому є щось символічне, оскільки RE-leaf PAPER з'явилася у звичайній сільській шкільній лабораторії", – мовиться на сайті стартапу.

Автор: Ірина Буртик