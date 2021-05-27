Изобретатель успешно протестировал технологию на специальном оборудовании еще в 2019 году. С тех пор он работал над тем, чтобы увеличить масштабы работы.
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В RE-leaf PAPER объяснили, что украинская бумажная промышленность работает только на импортном волокне и макулатуре, то есть первичного волокна никто не производит.
- Именно поэтому молодому стартапу пришлось создать свое пилотное оборудования.
Парню понадобилось несколько месяцев, чтобы запустить производство первой промышленной партии экологической бумаги. Впрочем, идея возникла значительно раньше.
Как изготавливают экологическую бумагу: смотрите видео RE-leaf PAPER
С чего все начиналось
В школьном возрасте Фречка учился в Малой Академии наук. Вместе со своим преподавателем он создал технологию по получению целлюлозы из опавших листьев.
В 2017 году Фречка представил соответствующий исследовательский проект на ряде экологических конкурсов различного уровня. Тогда он учился в 10 классе.
Дальнейшие планы украинца
Крафт-бумага с плотностями 80 и 90 грамм на метр квадратный является пригодной для упаковки, производства пакетов. Она обладает всеми необходимыми физико-механическими характеристиками.
Наша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде, технологии не стоят на месте, а мир постоянно меняется, меняемся и мы,
– отметили в компании.
В мае 2021 года Фречка поставил перед собой новую амбициозную цель. Теперь он хочет, чтобы RE-leaf PAPER производила 5 тонн бумажной продукции ежемесячно.
"Apple основали в американском гараже. Nike запустился в родительской прачечной. Disney - в подвале частного дома. В этом есть что-то символическое, поскольку RE-leaf PAPER появилась в обычной сельской школьной лаборатории", – говорится на сайте стартапа.