Розповідаючи про те, як вдалося досягнути успіху, Куцкир каже, що ніякого секрету немає. Потрібно просто займатися тим, що справді стане у пригоді людям.

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Що відомо про програміста з України

Куцкир народився в Україні, йому 31 рік. У 2005 році він емігрував до Чехії. Там отримав ступінь магістра за спеціальністю "теоретична інформатика і штучний інтелект".

Згодом вирішив здобути ще одну вищу освіту – по програмуванняю. Спочатку українець заробляв на життя розробкою флеш-ігор. Саме тоді часто використовував Photoshop.

Якось йому стало цікаво, чи можна створити аналог Photoshop, який працював би через браузер, й був би повністю безплатним. Тож Куцкир взявся працювати над втіленням такої ідеї.

Розробка приносить хороший дохід

Photopea наразі є основним джерелом заробітку українця, він монетизував розробку ще у 2017 році. Вже за наступний рік проєкт приніс йому приблизно 20 000 доларів. Далі доходи стрімко збільшилися.



Як збільшилися доходи Photopea / Фото banda.media

Вже за 2020 вони сягнули 500 000 доларів, тобто – мільйони гривень. А у квітні 2021 року Куцкир розповів на Hacker News, що за останній рік заробив 1 мільйон доларів.

Як програміст заробляє на Photopea

до 90% доходу приносить, власне, показ реклами у додатку;

у додатку; є й преміум-підписки, аби під час роботи у браузері не з'являлася реклама;

аби під час роботи у браузері не з'являлася реклама; а також щомісячна плата за продаж ліцензій.

Українець працює над проєктом сам

Щодня застосунок використовують близько 300 000 активних користувачів. При цьому, Куцкир витрачає на підтримку проєкту лише 45 доларів на рік – оплачує сервер.

"Весь рендеринг відбувається у браузері користувача. Немає бази даних, немає бекенду. Я плачу лише за хостинг скриптів на Javascript й статичних файлів", – пояснив розробник.

Оскільки українець працює над Photopea сам, інших витрат у нього фактично немає. Адже платити за оренду офісу чи виплачувати зарплату співробітникам не доводиться.

Спочатку я думав, що це недолік. Навіть не хотів, аби мої клієнти знали, що я єдиний, хто працює у проєті. Боявся їхньої реакції на те, що є тільки я і мій старенький ноутбук,

– пояснив він.

Згодом українець все переосмислив. Тепер він переконаний, що роботу наодинці може назвати своєю перевагою. А те, що йому не допомагають, точно не впливатиме на ставлення до продукту.