Перед початком карантину чоловік навіть і не думав, що згодом відкриє майстерню. Адже ніколи раніше не працював з деревом. Тоді його сім'я мала намір емігрувати у Чехію.

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Все почалося фактично з випадковості

Перед карантином Хома працював у чеській компанії, яка продавала авто. У чоловіка саме закінчилася 3-місячна віза, він планував податися на 2-річну й забрати з собою дружину та дітей.

Коли вперше запровадили обмеження через COVID-19, чоловік шукав, чим зайнятися у вільний час. Випадково знайшов фінський сайт з меблями у стилі лофт.

Увагу тернополянина привернув стіл, який стояв на корені дерева. "Я скинув фото своєму приятелеві. Той пожартував, що купив би такий. Ну і процес пішов", – розповів Хома.

Перша партія – не вдалася

Після цього чоловік взявся за роботу, процес затягнувся на 3 місяці. "Робив, як я тоді вважав, все правильно. Спеціального інструменту не мав", – пояснив Хома.



Ігор Хома ризикнув і не прогадав / Фото з його фейсбук-сторінки

Проте спеціаліст, якого запросив друг тернополянина, розкритикував роботу. Мовляв, робота була халтурною. Адже залишилися сліди від болгарки й бензопили.

Спочатку я впав у відчай. Але потім захотів навіть не собі, а оточенню довести, що зможу переробити ці 6 столів і навіть продати,

– пригадав Хома.

Після цього він ретельно вивчив іноземний досвід, підібрав правильний інструмент й зустрівся з фахівцем, аби порадитися щодо різних нюансів.

Довелося ризикнути і взяти кредит

За словами Хоми, вдруге взявшися за роботу, він вже не спішив. Інколи доводилося працювати всю ніч. Проте результат був однозначно того вартий.

Потім – перший продаж. У мене було стільки радості. Уявляєте, я своїми руками зробив річ і продав її за 7 тисяч гривень,

– наголосив українець.

Саме тоді він й зрозумів, що вже не хоче емігрувати з України. Тож коли йому влітку повідомили, що відповідні документи для нього та рідних готові, чоловік відмовився.

Спочатку довелося взяти багато кредитів, зокрема – на автомобіль. 300 000 тисяч гривень, наприклад, потрібно було потратити лише на необхідні інструменти.

"Я був в таких боргах, що жінка не могла спокійно спати ночами. Але зараз цей бізнес себе сам "тягне" і не потребує більше вкладень", – пояснив Хома.

Унікальні вироби тернополянина / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Хоми

Чим особливі роботи українця

Кожен столик, який виготовляє тернополянин, є повністю унікальним. Адже знайти у лісі ідентичні корені з однаковими візерунками – неможливо.

Окрім класичних варіантів, майстер пропонує й дизайнерські – з різбленням, спеціальними отворами для пляшок вина та гравіюванням.

Зверніть увагу! Водночас є попит й інші замовлення – дерев'яні панно на стіни, полички, підставки під елітний алкоголь й навіть ліжко у стилі лофт.

Ціни на маленькі столики стартують від 4 тисяч гривень, на більші – інколи сягають й 13. Вартість варіюється залежно від розміру та складності роботи.

"Ціни, можна сказати, середні. Потрібно розуміти, що такий виріб не коштуватиме 2 – 3 тисячі, він же не з ДВП", – зауважив тернополянин.

"Стоматолог лісу"

Хома жартує, що він є "стоматологом лісу". Мовляв, рве не зуби у людини, а коріння дерев. До того ж, для цього обирає лише повалені або трухляві.



Тернополянин Руслан Хома / Фото з його фейсбук-сторінки

За його словами, корчування дерев – це найважчий етап роботи. Після нього йде тривалий процес сушки. Якщо ним знехтувати, корінь може сохнути, з'явиться пліснява.

Потім кожен корінь проходить кілька етапів очищення. Це клопітка робота. На один виріб йде близько тижня роботи. Та результат того вартий,

– пояснив чоловік.

Точного підрахунку виконаних робіт він не веде, але мовиться про приблизно 60 столів. Їх замовляють не лише в Україні, а й в Європі та США.

"Якщо столик перебуватиме в належних умовах, може служити роками. Головне, аби стояв у сухому приміщенні без потрапляння прямих сонячних променів", – наголосив Хома.