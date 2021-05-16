Рассказывая о том, как удалось достичь успеха, Куцкир говорит, что никакого секрета нет. Нужно просто заниматься тем, что действительно пригодится людям.

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Что известно о программисте из Украины

Куцкир родился в Украине, ему 31 год. В 2005 году он эмигрировал в Чехию. Там получил степень магистра по специальности "теоретическая информатика и искусственный интеллект".

Впоследствии решил получить еще одно высшее образование – по программированию. Сначала украинец зарабатывал на жизнь разработкой флеш-игр. Именно тогда часто использовал Photoshop.

Как-то ему стало интересно, можно создать аналог Photoshop, который работал бы через браузер, и был бы полностью бесплатным. Поэтому Куцкир взялся работать над воплощением этой идеи.

Разработка приносит хороший доход

Photopea сейчас является основным источником заработка украинца, он монетизировал разработку еще в 2017 году. Уже за следующий год проект принес ему примерно 20 000 долларов. Далее доходы стремительно увеличились.



Как увеличились доходы Photopea / Фото banda.media

Уже через 2020 они достигли 500 000 долларов, то есть – миллионы гривен. А в апреле 2021 Куцкир рассказал на Hacker News, что за последний год заработал 1 000 000 долларов.

Как программист зарабатывает на Photopea:

до 90% дохода приносит, собственно, показ рекламы в приложении;

в приложении; есть и премиум-подписки, чтобы во время работы в браузере не появлялась реклама;

чтобы во время работы в браузере не появлялась реклама; а также ежемесячная плата за продажу лицензий.

Украинец работает над проектом сам

Ежедневно приложение используют около 300 000 активных пользователей. При этом, Куцкир тратит на поддержку проекту лишь 45 долларов в год – оплачивает сервер.

"Весь рендеринг происходит в браузере пользователя. Нет базы данных, нет бэкенд. Я плачу только за хостинг скриптов на Javascript и статических файлов", – пояснил разработчик.

Поскольку украинец работает над Photopea сам, других расходов у него фактически нет. Ведь платить за аренду офиса или выплачивать зарплату сотрудникам не приходится.

Сначала я думал, что это недостаток. Даже не хотел, чтобы мои клиенты знали, что я единственный, кто работает в проекте. Боялся их реакции на то, что есть только я и мой старенький ноутбук,

– пояснил он.

Впоследствии украинец все переосмыслил. Теперь он убежден, что работув одиночку может назвать своим преимуществом. А то, что ему не помогают, точно не будет влиять на отношение к продукту.