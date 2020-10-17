Україна направила п’яту фуру з використаними батарейками на переробку на завод GreenWEEE. Так, вже більше ніж 100 тонн українських батарейок переробились від початку року.

Надзвичайно важливо те, що спільними зусиллями громадянського суспільства та небайдужих установ, без підтримки державних структур, вдалося мотивувати 1 250 000 українців здавати використані батарейки на гарантовану переробку. Про це розповідають на сторінці ініціативи Батарейки, здавайтеся.

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З одного боку, це поки що дуже мало. Це близько 3% річного імпорту батарейок в Україну, а решта – опиняться просто неба та будуть забруднювати нашу родючу землю токсичною отрутою. І ця реальність мотивує нас продовжувати боротись, – зазначають на сторінці ініціативи.

Як долучитися?

налаштувати особистий регулярний внесок на підтримку руху: http://batareiky.in.ua/help

замовити коробочку для збору батарейок: http://batareiky.in.ua/post/boxes

Додамо, складність переробки завжди полягала в тому, що вона – не безкоштовна. Так, переробку батарейок оплатили близько 128 організацій та компаній, таких як: Епіцентр К, Нова лінія, Duracell, VARTA, GP, Hausmark, учасники проєкту Коробочки та інші.

Довідка

"Київкомунсервіс" – це комунальне підприємство, яке займається збором відходів у жителів Києва. Підприємство розпочало власну ініціативу 5 років тому, встановлюючи картонні коробки для збору батарейок біля під’їздів та помаранчеві баки на вулицях Києва. Підприємство оплачує переробку батарейок із власних прибутків.

Компанія-підрядник – підприємство ТОВ "Екологічні інвестиції", що забезпечує транспортування батарейок та їх подальшу переробку на румунському заводі GreenWEEE, який має 9-річний досвід переробки акумуляторів.