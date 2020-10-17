Украина направила пятую фуру с использованными батарейками на переработку на завод GreenWEEE. Так, уже более 100 тонн украинских батареек переработались с начала года.

Очень важно то, что совместными усилиями гражданского общества и неравнодушных учреждений, без поддержки государственных структур, удалось мотивировать 1 250 000 украинцев сдавать использованные батарейки на гарантированную переработку. Об этом рассказывают на странице инициативы Батарейки, сдавайтесь.

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С одной стороны, это пока очень мало. Это около 3% годового импорта батареек в Украине, а остальные – окажутся под открытым небом и будут загрязнять нашу плодородную землю токсичным ядом. И эта реальность мотивирует нас продолжать бороться, – отмечают на странице инициативы.

Как присоединиться?

настроить личный регулярный взнос в поддержку движения: http://batareiky.in.ua/help

заказать коробочку для сбора батареек: http://batareiky.in.ua/post/boxes

Добавим, сложность переработки всегда заключалась в том, что она – не бесплатная. Так, переработку батареек оплатили около 128 организаций и компаний, таких как: Эпицентр К, Новая линия, Duracell, VARTA, GP, Hausmark, участники проекта Коробочки и другие.

Справка

"Киевкоммунсервис" – это коммунальное предприятие, которое занимается сбором отходов у жителей Киева. Предприятие начало свою инициативу 5 лет назад, устанавливая картонные коробки для сбора батареек у подъездов и оранжевые баки на улицах Киева. Предприятие оплачивает переработку батареек из собственных доходов.

Компания-подрядчик – предприятие ООО "Экологические инвестиции", что обеспечивает транспортировку батареек и их дальнейшую переработку на румынском заводе GreenWEEE, который имеет 9-летний опыт переработки аккумуляторов.