IKEA відмовиться від продажу одноразових батарейок для покращення екології
Представники IKEA оголосили, що компанія припинить продавати лужні батарейки до жовтня 2021 року. Відтак всесвітня корпорація хоче на власному прикладі показати, що порятунок планети – стосується всіх та кожного.
IKEA хоче заохотити своїх клієнтів відмовитися від одноразових батарейок, натомість обрати дієву альтернативу – багаторазові батарейки-акумулятори, які можна заряджати. Фахівці запевняють, що на відміну від звичайних лужних батарейок, акумуляторні – набагато екологічніші, пише USA Today.
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Прості підрахунки
Компанія IKEA з вересня 2018 по серпень 2019 року продала близько 300 млн одноразових батарейок по всьому світу. Уявімо, що всі клієнти мережі відмовилися від лужних батарейок на користь акумуляторних і підзаряджали їх всього 50 разів – обсяг світових відходів можна було б скоротити на 5 тис. тонн на рік.