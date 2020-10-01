Представники IKEA оголосили, що компанія припинить продавати лужні батарейки до жовтня 2021 року. Відтак всесвітня корпорація хоче на власному прикладі показати, що порятунок планети – стосується всіх та кожного.

IKEA хоче заохотити своїх клієнтів відмовитися від одноразових батарейок, натомість обрати дієву альтернативу – багаторазові батарейки-акумулятори, які можна заряджати. Фахівці запевняють, що на відміну від звичайних лужних батарейок, акумуляторні – набагато екологічніші, пише USA Today.

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Прості підрахунки

Компанія IKEA з вересня 2018 по серпень 2019 року продала близько 300 млн одноразових батарейок по всьому світу. Уявімо, що всі клієнти мережі відмовилися від лужних батарейок на користь акумуляторних і підзаряджали їх всього 50 разів – обсяг світових відходів можна було б скоротити на 5 тис. тонн на рік.

Менеджер IKEA Емілі Кнестер переконана, що покупці, яким необхідно часто використовувати батарейки, також отримають свою вигоду, якщо замінять їх на акумулятори. Ба більше, з часом можна досягти реальної економії. Це сприятливо позначиться і на навколишньому середовищі, і на гаманцях самих покупців.