Україна має намір придбати у Туреччини ще 48 безпілотників BayraktarTB2. Їх поставлять на озброєння Збройних сил.

Про це повідомив гендиректор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, пише видання "Лівий Берег".

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За його словами, у Міноборони України найближчим часом планують закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів. Оскільки до комплексу входять 4 безпілотники та одна базова станція, Україна зможе отримати 48 військових дронів.

Це вже спільне виробництво, великовузлова збірка на території України. При цьому, вартість кожного комплексу зменшиться на 35%,

– підкреслив Ноздря.

Й пояснив: це, зокрема, з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі обирають місце для такого виробництва.

Довідка. Bayraktar TB2 перекладається як "прапороносець". Це – оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.



Розробку проєкту у 2000-х розпочала компанія Baykar Makina. Перший політ відбувся у 2009 році. Україна вже закупила 6 таких апаратів у Туреччини у 2018 році.

Ноздря зауважив, що Baykar Makina готова не тільки заходити на український ринок, а й також інвестувати у спільні розробки, залучаючи до них українських фахівців.