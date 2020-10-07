Україна придбає у Туреччини 48 ударних безпілотників
Україна має намір придбати у Туреччини ще 48 безпілотників BayraktarTB2. Їх поставлять на озброєння Збройних сил.
Про це повідомив гендиректор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, пише видання "Лівий Берег".
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За його словами, у Міноборони України найближчим часом планують закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів. Оскільки до комплексу входять 4 безпілотники та одна базова станція, Україна зможе отримати 48 військових дронів.
Це вже спільне виробництво, великовузлова збірка на території України. При цьому, вартість кожного комплексу зменшиться на 35%,
– підкреслив Ноздря.
Й пояснив: це, зокрема, з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі обирають місце для такого виробництва.
Ноздря зауважив, що Baykar Makina готова не тільки заходити на український ринок, а й також інвестувати у спільні розробки, залучаючи до них українських фахівців.