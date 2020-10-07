Украина намерена приобрести у Турции еще 48 беспилотников BayraktarTB2. Их поставят на вооружение Вооруженных сил.

Об этом сообщил гендиректор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, пишет издание "Левый Берег".

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По его словам, в Минобороны Украины в ближайшее время планируют закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов. Поскольку в комплекс входят 4 беспилотники и одна базовая станция, Украина сможет получить 48 военных дронов.

Это уже совместное производство, крупноузловая сборка на территории Украины. При этом, стоимость каждого комплекса уменьшится на 35%,

– подчеркнул Ноздря.

И объяснил: это, в частности, с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас выбирают место для такого производства в Украине.

Справка. Bayraktar TB2 переводится как "знаменосец". Это – оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.



Разработку проекта в 2000-х начала компания Baykar Makina. Первый полет состоялся в 2009 году. Украина уже закупила 6 таких аппаратов в Турции в 2018 году.

Ноздря отметил, что Baykar Makina готова не только заходить на украинский рынок, но также инвестировать в совместные разработки, привлекая к ним украинских специалистов.