Украина приобретет в Турции 48 ударных беспилотников
Украина намерена приобрести у Турции еще 48 беспилотников BayraktarTB2. Их поставят на вооружение Вооруженных сил.
Об этом сообщил гендиректор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, пишет издание "Левый Берег".
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По его словам, в Минобороны Украины в ближайшее время планируют закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов. Поскольку в комплекс входят 4 беспилотники и одна базовая станция, Украина сможет получить 48 военных дронов.
Это уже совместное производство, крупноузловая сборка на территории Украины. При этом, стоимость каждого комплекса уменьшится на 35%,
– подчеркнул Ноздря.
И объяснил: это, в частности, с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас выбирают место для такого производства в Украине.
Ноздря отметил, что Baykar Makina готова не только заходить на украинский рынок, но также инвестировать в совместные разработки, привлекая к ним украинских специалистов.