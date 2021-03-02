В Анкарі (Туреччина) відбулася презентація всюдиходу SHERP українського виробництва. Фахівці розробляли його впродовж 20 років. Транспортний засіб є абсолютно унікальним та не має аналогів у світі.

Відзначають, що презентація такого високотехнологічного продукту свідчить про розвиток науки, інженерної, дослідницької, конструкторської думки безпосередньо в Україні.

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Розробники переконані, що Туреччина є перспективним ринком для експорту всюдиходів, а також – розглядають її як хаб для виходу на ринок Близького Сходу та суміжних держав у довгостроковій перспективі.

Україна представила унікальний всюдихід SHERP у Туреччині / Фото Укрінформу

Туреччина – це надзвичайно важлива країна регіону, вона також може розглядатися як держава, де можна здійснювати збірку цих автомобілів, виходити з турецькими партнерами на треті ринки,

– сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Де застосовуватимуть

Всюдиходи вітчизняного виробництва SHERP зможуть застосовувати у:

рятувальних службах;

службах обслуговування аеропортів;

компаніях, які обслуговують лінії електропередач, трубопроводи.

Україна представила унікальний всюдихід SHERP у Туреччині / Фото Укрінформу

Всюдихід SHERP розроблено та зібрано в Україні. Відзначають, що аналогів машині за тактико-технічними характеристиками у світі не існує. Компанія здійснює експорт унікального вітчизняного продукту на всі континенти.