В Анкаре (Турция) состоялась презентация вездехода SHERP украинского производства. Специалисты разрабатывали его в течение 20 лет. Транспортное средство является уникальным и не имеет аналогов в мире.

Отмечают, что презентация такого высокотехнологичного продукта свидетельствует о развитии науки, инженерной, исследовательской, конструкторской мысли непосредственно в Украине.

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Разработчики убеждены, что Турция является перспективным рынком для экспорта вездеходов, а также – рассматривают ее как хаб для выхода на рынок Ближнего Востока и сопредельных государств в долгосрочной перспективе.

Украина представила уникальный вездеход SHERP в Турции / Фото Укринформа

Турция – это очень важная страна региона, она также может рассматриваться как государство, где можно осуществлять сборку этих автомобилей, выходить с турецкими партнерами на третьи рынки,

– сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Где будут применять

Вездеходы отечественного производства SHERP смогут применять в:

спасательных службах;

службах обслуживания аэропортов;

компаниях, обслуживающих линии электропередач, трубопроводы.

Украина представила уникальный вездеход SHERP в Турции / Фото Укринформа

Справка! Вездеход SHERP разработан и собран в Украине. Отмечают, что аналогов машине по тактико-техническим характеристикам в мире не существует. Компания осуществляет экспорт уникального отечественного продукта на все континенты.