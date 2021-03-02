Украина представила уникальный вездеход SHERP в Турции
В Анкаре (Турция) состоялась презентация вездехода SHERP украинского производства. Специалисты разрабатывали его в течение 20 лет. Транспортное средство является уникальным и не имеет аналогов в мире.
Источник:Укринформ
Отмечают, что презентация такого высокотехнологичного продукта свидетельствует о развитии науки, инженерной, исследовательской, конструкторской мысли непосредственно в Украине.
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Разработчики убеждены, что Турция является перспективным рынком для экспорта вездеходов, а также – рассматривают ее как хаб для выхода на рынок Ближнего Востока и сопредельных государств в долгосрочной перспективе.
Украина представила уникальный вездеход SHERP в Турции / Фото Укринформа
Турция – это очень важная страна региона, она также может рассматриваться как государство, где можно осуществлять сборку этих автомобилей, выходить с турецкими партнерами на третьи рынки,
– сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Где будут применять
Вездеходы отечественного производства SHERP смогут применять в:
- спасательных службах;
- службах обслуживания аэропортов;
- компаниях, обслуживающих линии электропередач, трубопроводы.
Украина представила уникальный вездеход SHERP в Турции / Фото Укринформа
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