Україна представила унікальний всюдихід SHERP у Туреччині
В Анкарі (Туреччина) відбулася презентація всюдиходу SHERP українського виробництва. Фахівці розробляли його впродовж 20 років. Транспортний засіб є абсолютно унікальним та не має аналогів у світі.
Джерело:Укрінформ
Відзначають, що презентація такого високотехнологічного продукту свідчить про розвиток науки, інженерної, дослідницької, конструкторської думки безпосередньо в Україні.
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Розробники переконані, що Туреччина є перспективним ринком для експорту всюдиходів, а також – розглядають її як хаб для виходу на ринок Близького Сходу та суміжних держав у довгостроковій перспективі.
Україна представила унікальний всюдихід SHERP у Туреччині / Фото Укрінформу
Туреччина – це надзвичайно важлива країна регіону, вона також може розглядатися як держава, де можна здійснювати збірку цих автомобілів, виходити з турецькими партнерами на треті ринки,
– сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Де застосовуватимуть
Всюдиходи вітчизняного виробництва SHERP зможуть застосовувати у:
- рятувальних службах;
- службах обслуговування аеропортів;
- компаніях, які обслуговують лінії електропередач, трубопроводи.
Україна представила унікальний всюдихід SHERP у Туреччині / Фото Укрінформу
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