У Китаї представили 2-поверховий дім на колесах з балконом та ліфтом: фото, відео
Китайська компанія SAIC Maxus представила свою нову розробку – автомобіль Life Home V90 Villa Edition. Це найсучасніший будинок на колесах класу С.
Джерело:New Atlas
Life Home V90 Villa Edition – це 2-поверховий автомобіль. Аби придбати його, доведеться витратити понад 413 тисяч доларів.
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Варто зауважити, що будинок на колесах оснащений висувними секціями, які можуть збільшити його внутрішній простір до 20 квадратних метрів.
Над дахом кабіни водія встановлений балкон, там можна засмагати. А для пересування між нижнім та верхнім рівнями навіть облаштований ліфт.
Перший поверх:
- там розмістили кухню з усім необхідним – раковиною, плитою та холодильником;
- крім цього, облаштували місце для сну – комфортні дивани;
- на цьому рівні розмістили душову кабіну;
- також там є великий сенсорний дисплей мультимедійної системи.
Який вигляд має китайський дім на колесах: дивіться відео з 1:10
Другий поверх:
- там встановили прозорий дах;
- цей рівень власник будинку на колесах може облаштувати на свій смак;
- наприклад, на рендерах проєкту розробники показали чайну кімнату.
Як може бути облаштований Life Home V90 Villa Edition: рендери SAIC Maxus
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