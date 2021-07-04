Україна отримає власний військовий корвет: будівництво вже почалося

На озброєнні в українських військових з'явиться власний бойовий корвет. Військо-морські сили можуть отримати нове судно упродовж найближчих 4 років.

Це анонсував український президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня ВМС України. 4 липня він прибув з офіційним візитом в Одесу.

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Що розповів Зеленський

Глава держави, зокрема, підкреслив, що турецькі партнери активно підтримують розвиток корабельного складу Військово-Морських сил України.

Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччині. Він буде добудований в Україні до кінця 2023 року,

– запевнив Зеленський.

Саме закупівля та будівництво ракетних катерів та корветів є одним з основних напрямків, які планують розвивати у ВМС у 2021 році. Про це раніше розповів контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Як використовують корвети

Джерело: "Вікіпедія"