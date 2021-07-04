Это анонсировал украинский президент Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню ВМС Украины. 4 июля он прибыл с официальным визитом в Одессу.

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Что рассказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, в частности, что турецкие партнеры активно поддерживают развитие корабельного состава Военно-Морских сил Украины.

Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции. Он будет достроен в Украине до конца 2023,

– заверил Зеленский.

Именно закупка и строительство ракетных катеров и корветов является одним из основных направлений, которые планируют развивать в ВМС в 2021 году. Об этом ранее рассказал контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Источник: "Википедия"