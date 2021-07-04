Це анонсував український президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня ВМС України. 4 липня він прибув з офіційним візитом в Одесу.
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Що розповів Зеленський
Глава держави, зокрема, підкреслив, що турецькі партнери активно підтримують розвиток корабельного складу Військово-Морських сил України.
Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччині. Він буде добудований в Україні до кінця 2023 року,
– запевнив Зеленський.
Саме закупівля та будівництво ракетних катерів та корветів є одним з основних напрямків, які планують розвивати у ВМС у 2021 році. Про це раніше розповів контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Як використовують корвети
Джерело: "Вікіпедія"
- Корвет – це один з найчисельніших класів сучасних бойових кораблів. Основні бойові одиниці прибережної зони. Діють переважно у смузі панування в повітрі своєї авіації.
- Основне призначення корветів – протичовнова оборона корабельних з'єднань і конвоїв, а також військово-морських баз та портів.
- З огляду на розвиток ракетної зброї, корвети почали оснащувати пусковими установками керованої ракетної зброї. Згодом озброєння доповнили легким вертольотом.