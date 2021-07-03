Оновлений гвинтокрил зможе виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІСАО. Крім того, в перспективі він зможе працювати в складних метеорологічних умовах.
Варте уваги Артилерія відпрацювала протидію ворожій піхоті та техніці
Що зробили
В межах модернізації вдалося:
- провести капітальний ремонт техніки;
- посилити захист гелікоптера та членів екіпажу від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення (ПЗРК та авіаційні ракети класу "повітря-повітря" ближньої дії) та стрілецької зброї;
- вдосконалити радіонавігаційне обладнання та покращити можливості виконувати десантні й пошуково-рятувальні операції.
- встановити нову систему супутникової навігації (два комплекти);
- обладнати машину аварійним радіомаяком;
- встановити твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації для запису переговорів членів екіпажу та радіолокаційний відповідач.
За словами експертів, на гелікоптер також можна встановити новітній метеолокатор, який дозволить використовувати техніку у складних метеорологічних умовах. Це може бути швидко втілена в життя при потребі.
Додамо, раніше "Авіакон" вже модернізував схожу бойову машину Мі-8МТ для Сухопутних військ Збройних Сил України.