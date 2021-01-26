ВМС України отримають покращені безпілотні літальні комплекси "Байрактар-ТВ2": що відомо

Україна домовилася про співпрацю з турецькою компанією Baykar Makina щодо закупівлі та постачання безпілотних літальних комплексів "Байрактар-ТВ2". БПЛА з покращеними характеристиками спрямують на озброєння національного флоту ВМС України.

Джерело: АрміяInform

Сторони обговорили співпрацю в межах зустрічі в Одесі. У заході взяли участь представники турецької компані Baykar Makina, а також керівний склад та фахівці Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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Цьогоріч ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів із покращеними характеристиками. Фахівці детально обговорили питання підготовки особового складу безпілотних ударних комплексів "Байрактар-ТВ2" та особливості їхнього застосування. Вони будуть діяти в інтересах Військово-Морських Сил як на суходолі, так і на морі.

Ми вдячні нашим партнерам за швидку реакцію на наше запрошення та конструктивний діалог щодо вироблення спільної позиції та розв'язання всіх питань при реалізації цього проєкту,

– зазначив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

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"Байрактар ТБ2" – це турецький ударний безпілотник. Оперативно-тактичний середньовисотний автономний літальний апарат може перебувати в повітрі понад 12 годин. Оснащений чотирма ракетами на підвісці, що дозволяє ефективно вражати цілі. БПЛА розроблений і виробляється приватною компанією Baykar Makina.