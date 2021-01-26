ВМС Украины получат улучшенные беспилотные летательные комплексы "Байрактар-ТВ2": что известно
Украина договорилась о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar Makina насчет закупки и поставки беспилотных летательных комплексов "Байрактар-ТВ2". БПЛА с улучшенными характеристиками направят на вооружение национального флота ВМС Украины.
Источник: АрмияInform
Стороны обсудили сотрудничество в рамках встречи в Одессе. В мероприятии приняли участие представители турецкой компании Baykar Makina, а также руководящий состав и специалисты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками. Специалисты подробно обсудили вопросы подготовки личного состава беспилотных ударных комплексов "Байрактар-ТВ2" и особенности их применения. Они будут действовать в интересах Военно-Морских Сил как на суше, так и на море.
Мы благодарны нашим партнерам за быструю реакцию на наше приглашение и конструктивный диалог по выработке общей позиции и решения всех вопросов при реализации этого проекта,
– отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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