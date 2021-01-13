На Київщині практикували польоти з вимкненими двигунами: подробиці
У Борисполі бригада транспортної авіації здійснила перші у 2021 році командирські польоти з одним вимкненим двигуном.
Головною метою випробувань є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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Чому це важливо?
Перш за все, подібні навчально-тренувальні польоти дають змогу перевірити навички пілотування керівного складу авіаційної бригади. Відтак, сьогодні екіпажі літаків та вертольотів складаються виключно з висококласних фахівців – льотчиків 1 класу, майстрів та інструкторів. Крім того, до польотів залучені командири наземних підрозділів, а також начальники відповідних служб і груп. Під час наступних польотів командири проведуть поетапні перевірки всього льотного складу бригади.
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