У Борисполі бригада транспортної авіації здійснила перші у 2021 році командирські польоти з одним вимкненим двигуном.

Головною метою випробувань є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим та задросельованим двигуном, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Варте уваги: У Запоріжжі випробували гелікоптери з українськими лопатями: відео

Чому це важливо?

Перш за все, подібні навчально-тренувальні польоти дають змогу перевірити навички пілотування керівного складу авіаційної бригади. Відтак, сьогодні екіпажі літаків та вертольотів складаються виключно з висококласних фахівців – льотчиків 1 класу, майстрів та інструкторів. Крім того, до польотів залучені командири наземних підрозділів, а також начальники відповідних служб і груп. Під час наступних польотів командири проведуть поетапні перевірки всього льотного складу бригади.