Укравтодор показав, як виглядатиме вантовий міст через Дніпро у Запоріжжі

У Запоріжжі тривають роботи з будівництва мостів. Укравтодор продемонстрував, як виглядатиме заїзд на вантовий міст, що проходить через Дніпро.

Змоделювати споруду допомогли фахівці з Framestock Footage. Вони представили візуалізацію майбутнього шляхопроводу. Відео можна переглянути за посиланням.

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Про будівництво

Наразі у місті активно працюють над зведенням ансамблю мостів. В Укравтодорі зазначають, що проєкт включає не лише позакласові вантові та балкові переходи. У межах реалізації Національної програми відновлення мостів передбачено також 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд.

Сьогодні мостобудівники активно працюють на насипі, через який проходить залізниця. Це і є майбутній заїзд на вантовий міст. Там будують залізничний шляхопровід, під яким буде проходити автотранспортна магістраль. Фахівцям вже вдалося забетонувати 47 буронабивних паль. Загальна кількість – 66 паль.

Очікується, що ансамбль мостів у Запоріжжі буде завершено за два роки. У 2021 році планують запустити рух по одному проїзду вантового мосту.

Повний текст публікації Укравтодору:

Як виглядатиме заїзд на вантовий міст через Дніпро: моделюємо шляхопровід

Ансамбль мостів у Запоріжжі – це не лише позакласові вантові та балкові переходи. Будівництво флагману Національної програми відновлення мостів включає також 6 транспортних розв’язок із 27 штучних споруд. Сьогодні покажемо одну з них: споруду №18.

Запоріжці, проїжджаючи Набережною магістраллю, вже могли помітити роботи на насипі, через який проходить залізниця. Це майбутній заїзд на вантовий міст.

На насипі мостобудівники будують залізничний шляхопровід, під яким буде проходити автотранспортна магістраль (і сам заїзд).

Наші друзі – Framestock Footage – допомогли візуалізувати споруду № 18. На відео – майбутній шляхопровід з висоти пташиного лету. На ньому видно, як простягатиметься дорога під залізницею.

Єдина відмінність моделі від реального проєкту будівництва – кількість смуг руху транспорту. Їх по факту буде більше.

Зведення споруди №18 просувається етап за етапом. На сьогодні підрядники вже забетонували 47 буронабивних паль та влаштовують наступні. Всього буде встановлено 66 паль.

Завершити зведення Запорізького ансамблю мостів плануємо з випередженням графіку – за два роки (замість законтрактованих чотирьох). Завдання на 2021 рік – запустити рух по одному проїзду вантового мосту.