Змоделювати споруду допомогли фахівці з Framestock Footage. Вони представили візуалізацію майбутнього шляхопроводу. Відео можна переглянути за посиланням.

Варте уваги На Тернопільщині відкрили рух відбудованим мостом: що змінили

Про будівництво

Наразі у місті активно працюють над зведенням ансамблю мостів. В Укравтодорі зазначають, що проєкт включає не лише позакласові вантові та балкові переходи. У межах реалізації Національної програми відновлення мостів передбачено також 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд.

Сьогодні мостобудівники активно працюють на насипі, через який проходить залізниця. Це і є майбутній заїзд на вантовий міст. Там будують залізничний шляхопровід, під яким буде проходити автотранспортна магістраль. Фахівцям вже вдалося забетонувати 47 буронабивних паль. Загальна кількість – 66 паль.