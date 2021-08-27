Відомо, що через постійний рух великогабаритного транспорту аварійним мостом відбувся обвал споруди. Капітальний ремонт розпочався у 2020 році в межах Національної програми відновлення мостів.

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Штучна споруда у селі Лисівці Чортківського району розташований на автошляху державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам'янець-Подільський. Маршрут поєднує Карпатські гори та Кам'янець-Подільську. фортецю.

Відремонтований міст на Тернопільщині / Скриншот з відео Укравтодору

Повний текст публікації Укравтодору:

Відкрили рух відбудованим мостом на трасі Р-24 у Тернопільській області

Перший автомобіль проїхав капітально відремонтованим 64-метровим мостом через річку Серет. Штучна споруда у селі Лисівці Чортківського району є частиною автошляху державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський. Маршрут поєднує туристичні магніти: Карпатські гори та Кам’янець-Подільську фортецю.

Знайти об’єкт на Google maps: https://goo.gl/maps/PPvbGwtzPEnKThvT9

Розпочали відновлення у жовтні торік завдяки Національній програмі відновлення мостів. Обвал частини споруди відбувся у 2019 році у зв’язку з системним рухом аварійним мостом великогабаритного транспорту.

Як змінився міст після капремонту?

Підрядна організація практично з «нуля» звела міст, довжиною 64 метри. Проїжджу частина мосту (габарит) розширили до 8 метрів, на ній 2 смуги руху. Також влаштували 2 тротуари по 2,25 метра кожен.

Задля безпеки руху на мосту встановлено бар'єрне огородження, освітлення, нанесено розмітку.

Підрядна організація ТОВ «АВАКС-ПРОФ».

Додамо, що у 2021 році на державних дорогах Тернопільської області за Національною програмою відновлення мостів ремонтуємо 15 штучних споруд. Це рекордна кількість ремонтованих мостів за усі роки Незалежності. Протягом останніх 30 років у області відновили лише 5 об’єктів.