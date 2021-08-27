Штучна споруда у селі Лисівці Чортківського району розташований на автошляху державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам'янець-Подільський. Маршрут поєднує Карпатські гори та Кам'янець-Подільську. фортецю.
Що відомо про міст
довжина – 64 метри.
проїжджу частина розширили до 8 метрів;
передбачено 2 смуги руху;
облаштували 2 тротуари по 2,25 метра кожен;
встановили бар'єрне огородження, освітлення та нанесли розмітку – усе це підвищить безпеку руху.
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