Відомо, що через постійний рух великогабаритного транспорту аварійним мостом відбувся обвал споруди. Капітальний ремонт розпочався у 2020 році в межах Національної програми відновлення мостів.

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Деталі

Штучна споруда у селі Лисівці Чортківського району розташований на автошляху державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам'янець-Подільський. Маршрут поєднує Карпатські гори та Кам'янець-Подільську. фортецю.

Що відомо про міст

  • довжина – 64 метри.
  • проїжджу частина розширили до 8 метрів;
  • передбачено 2 смуги руху;
  • облаштували 2 тротуари по 2,25 метра кожен;
  • встановили бар'єрне огородження, освітлення та нанесли розмітку – усе це підвищить безпеку руху.