Укравтодор показал, как будет выглядеть вантовый мост через Днепр в Запорожье

В Запорожье продолжаются работы по строительству мостов. Укравтодор продемонстрировал, как будет выглядеть заезд на вантовый мост, проходящий через Днепр.

Смоделировать сооружение помогли специалисты с Framestock Footage. Они представили визуализацию будущего путепровода. Видео можно посмотреть по ссылке.

Примечательно На Тернопольщине открыли движение отстроенным мостом: что изменили

О строительстве

Сейчас в городе активно работают над возведением ансамбля мостов. В Укравтодоре отмечают, что проект включает не только внеклассные вантовые и балочные переходы. В рамках реализации Национальной программы восстановления мостов предусмотрено также 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений.

Сегодня мостостроители активно работают на насыпи, через который проходит железная дорога. Это и есть будущий заезд на вантовый мост. Там строят железнодорожный путепровод, под которым будет проходить автотранспортная магистраль. Специалистам уже удалось забетонировать 47 буронабивных свай. Общее количество – 66 свай.

Ожидается, что ансамбль мостов в Запорожье будет завершен за два года. В 2021 году планируется запустить движение по одному проезда вантового моста.

Полный текст публикации Укравтодора:

Как будет выглядеть заезд на вантовый мост через Днепр: моделируем путепровод

Ансамбль мостов в Запорожье – это не только внеклассные вантовые и балочные переходы. Строительство флагмана Национальной программы восстановления мостов включает также 6 транспортных развязок с 27 искусственных сооружений. Сегодня покажем одно из них: сооружение №18.

Запорожцы, проезжая Набережной магистралью, уже могли заметить работы на насыпи, через который проходит железная дорога. Это будущий заезд на вантовый мост.

На насыпи мостостроители строят железнодорожный путепровод, под которым будет проходить автотранспортная магистраль (и сам заезд).

Наши друзья – Framestock Footage – помогли визуализировать сооружение № 18. На видео – будущий мост с высоты птичьего полета. На нем видно, как будет простираться дорога под железной дорогой.

Единственное отличие модели от реального проекту строительства – количество полос движения транспорта. Их по факту будет больше.

Возведение сооружения №18 продвигается этап за этапом. Сегодня подрядчики уже забетонировали 47 буронабивных свай и устраивают следующие. Всего будет установлено 66 свай.

Завершить строительство Запорожского ансамбля мостов планируем с опережением графика – за два года (вместо законтрактованных четырех). Задача на 2021 год – запустить движение по одному проезду вантового моста.