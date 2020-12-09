Uber продаст подразделение аэротакси стартапу Joby Aviation: детали
Компания Uber заключила соглашение о продаже подразделения воздушных такси Uber Elevate калифорнийской компании Joby Aviation.
Отмечается, что Uber инвестирует в Joby Aviation 75 миллионов долларов. Компания Joby будет использовать приложение Uber, чтобы предлагать поездки на воздушном транспорте. Первое аэротакси должно заработать в 2023 году, но пока неизвестно, сколько будет стоить поездка, пишет CNBC.
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Соглашение позволит нам углубить партнерство с Joby, которая является мощным лидером в отрасли, чтобы ускорить выход этих технологий на мировой рынок,
– отметил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.
Стартап Joby Aviation: что известно?
Компания Joby была основана в 2009 году и базируется в Северной Калифорнии. Она разрабатывает электрические "летающие такси" с вертикальным взлетом и посадкой. Транспорт может перевозить до 5 пассажиров (включая пилота). Аэротакси может развивать скорость до 320 километров в час. Максимальная дальность полета составляет 240 километров. Joby удалось привлечь 590 миллионов долларов от Toyota, Intel и других инвесторов. Ожидается, что к 2016 году компания получит разрешение на коммерческие пассажироперевозки по всему миру.
Почему Uber продает свои подразделения?
Недавно компания Uber была настроена развивать самоуправляемые такси, доставлять пищу дронами и проектировать аэротакси. Однако, пандемия COVID-19 и цель компании на безубыточность заставили избавиться от всех побочных разработок. Заметим, что компания сохранила доли в прибыли проданных подразделений.
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