Компания Uber заключила соглашение о продаже подразделения воздушных такси Uber Elevate калифорнийской компании Joby Aviation.

Отмечается, что Uber инвестирует в Joby Aviation 75 миллионов долларов. Компания Joby будет использовать приложение Uber, чтобы предлагать поездки на воздушном транспорте. Первое аэротакси должно заработать в 2023 году, но пока неизвестно, сколько будет стоить поездка, пишет CNBC.

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Соглашение позволит нам углубить партнерство с Joby, которая является мощным лидером в отрасли, чтобы ускорить выход этих технологий на мировой рынок,

– отметил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Стартап Joby Aviation: что известно?

Компания Joby была основана в 2009 году и базируется в Северной Калифорнии. Она разрабатывает электрические "летающие такси" с вертикальным взлетом и посадкой. Транспорт может перевозить до 5 пассажиров (включая пилота). Аэротакси может развивать скорость до 320 километров в час. Максимальная дальность полета составляет 240 километров. Joby удалось привлечь 590 миллионов долларов от Toyota, Intel и других инвесторов. Ожидается, что к 2016 году компания получит разрешение на коммерческие пассажироперевозки по всему миру.

Почему Uber продает свои подразделения?

Недавно компания Uber была настроена развивать самоуправляемые такси, доставлять пищу дронами и проектировать аэротакси. Однако, пандемия COVID-19 и цель компании на безубыточность заставили избавиться от всех побочных разработок. Заметим, что компания сохранила доли в прибыли проданных подразделений.

Напомним, 8 декабря Uber передала подразделение Advanced Technologies Group (ATG), что разрабатывает беспилотные автомобили, стартапу Aurorа Innovation. Стороны договорились, что Uber инвестирует в него 400 миллионов долларов, получит долю в прибыли (26 процентов) и войдет в совет директоров. Весной 2020 Uber передала подразделение по производству велосипедов Jump компании Lime. Инвестиции Uber составили 170 миллионов долларов.