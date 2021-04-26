Над бойовим ударним гелікоптером ATAK-II працюють з 2019 року. Його вага складає 11 тонн, а вантажопідйомності достатньо для того, аби перевозити 1,5 тонни озброєння та боєприпасів.

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Подробиці

Новітню розробку обладнають:

двома газотурбінними двигунами;

тандемною кабіною;

сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, вертоліт можна буде застосовувати у спекотному кліматі. ATAK-II буде стійким до факторів навколишнього середовища.

Гендиректор компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котіль підкреслив, що вважає Україна братською країною. Він переконаний, що ключовою перевагою буде відсутність проблем з поставками через ембарго або санкції. Натомість із західними постачальниками можуть виникати труднощі з огляду на нові геополітичні виклики.

Наразі компанія TAI розробляє для турецької армії ліцензовану копію італійського гелікоптера AW129, вага якого становить 5 тонн.