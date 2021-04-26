Над бойовим ударним гелікоптером ATAK-II працюють з 2019 року. Його вага складає 11 тонн, а вантажопідйомності достатньо для того, аби перевозити 1,5 тонни озброєння та боєприпасів.
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Подробиці
Новітню розробку обладнають:
- двома газотурбінними двигунами;
- тандемною кабіною;
- сучасними засобами радіоелектронної боротьби.
Крім того, вертоліт можна буде застосовувати у спекотному кліматі. ATAK-II буде стійким до факторів навколишнього середовища.