Над бойовим ударним гелікоптером ATAK-II працюють з 2019 року. Його вага складає 11 тонн, а вантажопідйомності достатньо для того, аби перевозити 1,5 тонни озброєння та боєприпасів.

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Подробиці

Новітню розробку обладнають:

  • двома газотурбінними двигунами;
  • тандемною кабіною;
  • сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, вертоліт можна буде застосовувати у спекотному кліматі. ATAK-II буде стійким до факторів навколишнього середовища.