Над боевым ударным вертолетом ATAK-II работают с 2019 года. Его вес составляет 11 тонн, а грузоподъемности достаточно для того, чтобы перевозить 1,5 тонны вооружения и боеприпасов.

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Подробности

Новую разработку оборудуют:

двумя газотурбинными двигателями;

тандемной кабиной;

современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, вертолет можно будет применять в жарком климате. ATAK-II будет устойчивым к факторам окружающей среды.

Гендиректор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котиль подчеркнул, что считает Украину братской страной. Он убежден, что ключевым преимуществом будет отсутствие проблем с поставками из-за эмбарго или санкций. Зато с западными поставщиками могут возникать трудности ввиду новых геополитических вызовов.

Добавим, сейчас компания TAI разрабатывает для турецкой армии лицензированную копию итальянского вертолета AW129, вес которого составляет 5 тонн.