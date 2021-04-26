Над боевым ударным вертолетом ATAK-II работают с 2019 года. Его вес составляет 11 тонн, а грузоподъемности достаточно для того, чтобы перевозить 1,5 тонны вооружения и боеприпасов.
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Подробности
Новую разработку оборудуют:
- двумя газотурбинными двигателями;
- тандемной кабиной;
- современными средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, вертолет можно будет применять в жарком климате. ATAK-II будет устойчивым к факторам окружающей среды.
Гендиректор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котиль подчеркнул, что считает Украину братской страной. Он убежден, что ключевым преимуществом будет отсутствие проблем с поставками из-за эмбарго или санкций. Зато с западными поставщиками могут возникать трудности ввиду новых геополитических вызовов.