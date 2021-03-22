Турецька компанія Erüst Tarım, що базується в Анталії, вирощує незвичайні їстівні квіти, які створюють відчуття ураження електричним струмом на язиці та в роті. "Електричні" квіти дозволяють відчувати аромати й смаки гостріше.

До їстівних квітів належать: слива, квасоля, латина, кришталь, фіалка, віола, базилік, кришталь, гарбуз, цибуля, огірок. Однією з найцікавіших з них є електрична квітка.

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Їстівна фіалка / Фото CNN Türk

Відзначають, що яскрава електрична квітка дозволяє активувати слинні залози. Вона володіє здатністю "промивати" ротову порожнину під час їжі, тож ви будете відчувати смаки та аромати більш інтенсивно. Крім того, такі квіти – надзвичайно креативне естетичне рішення, адже страви, прикрашені ними, справляють потужне візуальне враження на людей.

Їстівна електрична квітка / Фото CNN Türk

За словами менеджера з маркетингу компанії Бурака Акбулута, спершу люди були сильно здивовані й вагалися, чи справді квіти можна куштувати. Однак після дегустації вони відзначили, що хотіли б повторити ці яскраві відчуття.

Ці квіти дуже багаті на вітаміни та мінерали. В упаковці в середньому 20 квітів, а ціна становить близько 1, 37 долара. Кожен вид їстівних квітів, для виробництва яких не використовуються пестициди, має різні кольори та аромати,

– сказав він.

Компанія займається вирощуванням понад 15 видів їстівних квітів / Фото CNN Türk

Довідка: Компанія розпочала вирощування їстівних квітів у 2008 році з одного виду в теплиці в районі Серік. Сьогодні їх кількість перевищує 15 видів. Світові лідери використовували унікальні квіти для прикрашання страв, салатів та десертів на саміті G20, який відбувся в Анталії у 2015 році.