Турецкая компания Erüst Tarım, базирующаяся в Анталии, выращивает необычные съедобные цветы, которые создают ощущение поражения электрическим током на языке и во рту. "Электрические" цветы позволяют чувствовать ароматы и вкусы острее.

К съедобным цветам относятся: слива, фасоль, латина, хрусталь, фиалка, виола, базилик, хрусталь, тыква, лук, огурец. Одним из самых интересных является электрический цветок.

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Съедобная фиалка / Фото CNN Türk

Отмечают, что яркий электрический цветок позволяет активировать слюнные железы. Он обладает способностью "промывать" ротовую полость во время еды, поэтому вы будете чувствовать вкусы и ароматы более интенсивно. Кроме того, такие цветы – очень креативное эстетическое решение, ведь блюда, украшенные ими, производят мощный визуальный эффект на людей.

Съедобный электрический цветок / Фото CNN Türk

По словам менеджера по маркетингу компании Бурака Акбулут, сначала люди были сильно удивлены и колебались, действительно ли можно пробовать эти цветы. Однако после дегустации они отметили, что хотели бы повторить эти яркие ощущения.

Эти цветы очень богаты витаминами и минералами. В упаковке в среднем 20 цветов, а цена составляет около 1, 37 доллара. Каждый вид съедобных цветов, для производства которых не используются пестициды, имеет различные цвета и ароматы,

– сказал он.

Компания занимается выращиванием более 15 видов съедобных цветов / Фото CNN Türk

Справка: Компания начала выращивания съедобных цветов в 2008 году из одного вида в теплице в районе Серик. Сегодня их количество превышает 15 видов. Мировые лидеры использовали уникальные цветы для украшения блюд, салатов и десертов на саммите G20, который состоялся в Анталии в 2015 году.