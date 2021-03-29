У Туреччині випробували третій безпілотник Akıncı від Baykar

Джерело:Defense Express
Компанія Baykar завершила випробування третього прототипу Akıncı – ударно-розвідувального безпілотника нового покоління. Незабаром розробка надійде до повітряних сил Туреччини.
Розробники сподіваються, що Akıncı значно підвищать обороноздатність країни.
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За результатами випробувань, ударний безпілотник вперше досяг своєї максимальної швидкості – 463 кілометрів за годину. Ба більше, компанія вже розпочала серійне виробництво БПЛА.
У Туреччині випробували третій Akıncı від Baykar: дивіться відео