Компанія Baykar завершила випробування третього прототипу Akıncı – ударно-розвідувального безпілотника нового покоління. Незабаром розробка надійде до повітряних сил Туреччини.

Розробники сподіваються, що Akıncı значно підвищать обороноздатність країни.

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За результатами випробувань, ударний безпілотник вперше досяг своєї максимальної швидкості – 463 кілометрів за годину. Ба більше, компанія вже розпочала серійне виробництво БПЛА.

Що відомо про дрон

тривалість польоту становить 24 годин;

максимальна висота польоту – 12 кілометрів;

радіус польоту у межах базової станції управління складає до 250 кілометрів;

максимальне бойове навантаження – до 1 350 кілограмів;

його можна застосовувати для знищення наземних цілей за допомогою крилатих ракет SOM на відстані близько 250 кілометрів;

можливість використання ракет "повітря-повітря".

Довідка: Вперше БПЛА Akıncı від Baykar представили в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки у Стамбулі у вересні 2019 року.

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