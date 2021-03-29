Компания Baykar завершила испытания третьего прототипа Akıncı – ударно-разведывательного беспилотника нового поколения. Вскоре разработка поступит в воздушные силы Турции.

Разработчики надеются, что Akıncı значительно повысят обороноспособность страны.

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По результатам испытаний, ударный беспилотник впервые достиг своей максимальной скорости – 463 километров в час. Более того, компания уже начала серийное производство БПЛА.

Что известно о дроне

продолжительность полета составляет 24 часа;

максимальная высота полета – 12 километров;

радиус полета в пределах базовой станции управления составляет до 250 километров;

максимальное боевая нагрузка – до 1 350 килограммов;

его можно применять для уничтожения наземных целей с помощью крылатых ракет SOM на расстоянии около 250 километров;

возможность использования ракет "воздух-воздух".

Справка: Впервые БПЛА Akıncı от Baykar представили в рамках выставки авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле в сентябре 2019 года.

В Турции испытали третий Akıncı от Baykar: смотрите видео