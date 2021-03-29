В Турции испытали третий беспилотник Akıncı от Baykar
Компания Baykar завершила испытания третьего прототипа Akıncı – ударно-разведывательного беспилотника нового поколения. Вскоре разработка поступит в воздушные силы Турции.
Источник:Defense Express
Разработчики надеются, что Akıncı значительно повысят обороноспособность страны.
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По результатам испытаний, ударный беспилотник впервые достиг своей максимальной скорости – 463 километров в час. Более того, компания уже начала серийное производство БПЛА.
Что известно о дроне
- продолжительность полета составляет 24 часа;
- максимальная высота полета – 12 километров;
- радиус полета в пределах базовой станции управления составляет до 250 километров;
- максимальное боевая нагрузка – до 1 350 килограммов;
- его можно применять для уничтожения наземных целей с помощью крылатых ракет SOM на расстоянии около 250 километров;
- возможность использования ракет "воздух-воздух".
В Турции испытали третий Akıncı от Baykar: смотрите видео
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