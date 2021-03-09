Джерело:Defenseworld
Турецька компанія Sarsılmaz представила новий важкий кулемет вітчизняного виробництва. Зброя пройшла усі етапи випробувань і незабаром надійде до збройних сил.
Новий 12,7-міліметровий важкий кулемет типу SAR 762 MT має дальність польоту 1 200 метрів.
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Перша партія SART 762 MT буде незабаром доставлена до Збройних сил Туреччини. Ця зброя усуне нашу залежність від іноземців. Ми пишаємося цим,
– сказав старший керівник Sarsılmaz Нурі Кизилтан.
У Туреччині розробили власний великокаліберний кулемет / Фото Sarsılmaz
Кулемет призначений для використання піхотними командами та встановлення на броньованих машинах, зокрема на основних бойових танках. Крім того, ключовою особливістю розробки є швидкозмінна бочка, що забезпечить можливість частіше стріляти.Довідка! Sarsilmaz Firearms Corp. – це приватний виробник стрілецької зброї, що базується в Дюздже, Туреччина. Компанію заснували у 1880 році. Вона є найбільшим виробником стрілецької зброї в Туреччині.