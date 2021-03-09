Турецька компанія Sarsılmaz представила новий важкий кулемет вітчизняного виробництва. Зброя пройшла усі етапи випробувань і незабаром надійде до збройних сил.

Новий 12,7-міліметровий важкий кулемет типу SAR 762 MT має дальність польоту 1 200 метрів.

Варте уваги Безпілотник, який є на озброєнні в ЗСУ, вразив ціль з рекордної відстані: відео

Перша партія SART 762 MT буде незабаром доставлена до Збройних сил Туреччини. Ця зброя усуне нашу залежність від іноземців. Ми пишаємося цим,

– сказав старший керівник Sarsılmaz Нурі Кизилтан.

У Туреччині розробили власний великокаліберний кулемет / Фото Sarsılmaz

Кулемет призначений для використання піхотними командами та встановлення на броньованих машинах, зокрема на основних бойових танках. Крім того, ключовою особливістю розробки є швидкозмінна бочка, що забезпечить можливість частіше стріляти.

Довідка! Sarsilmaz Firearms Corp. – це приватний виробник стрілецької зброї, що базується в Дюздже, Туреччина. Компанію заснували у 1880 році. Вона є найбільшим виробником стрілецької зброї в Туреччині.