В Турции разработали собственный крупнокалиберный пулемет
Турецкая компания Sarsılmaz представила новый тяжелый пулемет отечественного производства. Оружие прошло все этапы испытаний и вскоре поступит в вооруженные силы.
Источник:Defenseworld
Новый 12,7-миллиметровый тяжелый пулемет типа SAR 762 MT имеет дальность полета 1 200 метров.
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Первая партия SART 762 MT будет вскоре доставлена в Вооруженные силы Турции. Это оружие устранит нашу зависимость от иностранцев. Мы гордимся этим,
– сказал старший руководитель Sarsılmaz Нури Кизилтан.
В Турции разработали собственный крупнокалиберный пулемет / Фото Sarsılmaz
Пулемет предназначен для использования пехотными командами и установки на бронированных машинах, в частности на основных боевых танках. Кроме того, ключевой особенностью разработки является быстросменная бочка, что обеспечит возможность чаще стрелять.
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