Турецкая компания Sarsılmaz представила новый тяжелый пулемет отечественного производства. Оружие прошло все этапы испытаний и вскоре поступит в вооруженные силы.

Новый 12,7-миллиметровый тяжелый пулемет типа SAR 762 MT имеет дальность полета 1 200 метров.

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Первая партия SART 762 MT будет вскоре доставлена в Вооруженные силы Турции. Это оружие устранит нашу зависимость от иностранцев. Мы гордимся этим,

– сказал старший руководитель Sarsılmaz Нури Кизилтан.

В Турции разработали собственный крупнокалиберный пулемет / Фото Sarsılmaz

Пулемет предназначен для использования пехотными командами и установки на бронированных машинах, в частности на основных боевых танках. Кроме того, ключевой особенностью разработки является быстросменная бочка, что обеспечит возможность чаще стрелять.

Справка! Sarsilmaz Firearms Corp. – это частный производитель стрелкового оружия, базирующийся в Дюздже, Турция. Компанию основали в 1880 году. Она является крупнейшим производителем стрелкового оружия в Турции.