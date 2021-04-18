У Туреччині представили матеріал, який знищує коронавірус протягом 30 хвилин
Турецька компанія Aksa Akrilik розробила волокно, яке "знижує життєздатність коронавірусу на 97,4% протягом пів години". Численні тести продемонстрували високу ефективність розробки. Новітній матеріал використовуватимуть для виготовлення текстилю.
Джерело:Daily Sabah
За словами вчених, волокно Everfresh не стирається та може знищувати вірус роками. Його можна застосовувати для виготовлення одягу або інших матеріалів, що використовуються в громадських місцях.
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Як це працює
Цинк, який містить клітковину, має антимікробні властивості й може використовуватися у текстильному виробництві. У компанії стверджують, що їх волокно на основі цинку Everfresh може ефективно знищити вірус за пів години. Ймовірно, його використовуватимуть у виробництві захисних масок. Крім того, такий матеріал підійде для домашнього текстилю та одягу.
Це може бути особливо корисно для матеріалів, що використовуються у приміщеннях, таких як гуртожитки, готелі чи мечеті. Ми віримо, що це буде відповідати гігієнічним очікуванням користувачів,
– підкреслює менеджер з маркетингу компанії Атакан Кору.
Результати дослідження
Вчені з Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (NIAID), що входить до складу Національного інституту охорони здоров'я США, виявили, що коронавірус може залишатися життєздатним та інфекційним у повітрі впродовж кількох годин, а на поверхнях – декілька днів.
Тести, проведені в рамках дослідження, показали:
- якщо вірус потрапляє у повітря при кашлі або чханні, він може заражати людей щонайменше 3 години;
- на пластику та нержавіючій сталі життєздатний вірус можна виявити через 3 дні;
- на міді вірус деактивувався за 4 години;
- на картоні вірус протримався до 24 годин.
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