Турецька компанія Aksa Akrilik розробила волокно, яке "знижує життєздатність коронавірусу на 97,4% протягом пів години". Численні тести продемонстрували високу ефективність розробки. Новітній матеріал використовуватимуть для виготовлення текстилю.

За словами вчених, волокно Everfresh не стирається та може знищувати вірус роками. Його можна застосовувати для виготовлення одягу або інших матеріалів, що використовуються в громадських місцях.

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Як це працює

Цинк, який містить клітковину, має антимікробні властивості й може використовуватися у текстильному виробництві. У компанії стверджують, що їх волокно на основі цинку Everfresh може ефективно знищити вірус за пів години. Ймовірно, його використовуватимуть у виробництві захисних масок. Крім того, такий матеріал підійде для домашнього текстилю та одягу.

Це може бути особливо корисно для матеріалів, що використовуються у приміщеннях, таких як гуртожитки, готелі чи мечеті. Ми віримо, що це буде відповідати гігієнічним очікуванням користувачів,

– підкреслює менеджер з маркетингу компанії Атакан Кору.

Результати дослідження

Вчені з Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (NIAID), що входить до складу Національного інституту охорони здоров'я США, виявили, що коронавірус може залишатися життєздатним та інфекційним у повітрі впродовж кількох годин, а на поверхнях – декілька днів.

Тести, проведені в рамках дослідження, показали: